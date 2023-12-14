Оззи Осборн заявил, что не считает себя металлистом

Бывший солист группы Black Sabbath отметил, что никогда не играл настолько тяжелую музыку, которую принято относить к металлу.



«Раньше это всегда была просто рок-музыка. Это по-прежнему просто рок-музыка», - сказал музыкант.

Ранее Осборн заявил о намерении уехать из США, где проживает последние двадцать лет, из-за роста насилия в стране, сообщает RT.

