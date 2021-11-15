Работы русских художников выставили на аукцион в Лондоне
Живопись и графика таких мастеров как Филипп Малявин, Николай Рерих, Сергей Чехонин, Иван Айвазовский и Константин Коровин будет продана с молотка в Лондоне. Об этом сообщили в аукционном доме Christie's, который организует 29 ноября торги предметами русского искусства. Всего вниманию коллекционеров со всего мира будут представлены 186 лотов.
Наибольшее внимание заслуживает полотно Ивана Айвазовского (1817-1900) под названием "Генуэзские башни на Черном море", которое участвовало в 120-й выставке картин художника в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. Его оценка составляет 700-900 тыс. фунтов
В секции декоративно-прикладного искусства будет выставлен целый ряд выдающихся произведений фирмы Фаберже, включая резную фигурку мыши сони из агата, украшенную серебром, золотом и сапфирами с оценкой 80-120 тыс. фунтов. Помимо этого, на аукцион выставляется подборка редких серебряных ковшей и ранних эмалей середины XVII-XVIII веков из коллекции музыканта Мстислава Ростроповича и его супруги певицы Галины Вишневской.
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