Работы русских художников выставили на аукцион в Лондоне

Наибольшее внимание заслуживает полотно Ивана Айвазовского (1817-1900) под названием "Генуэзские башни на Черном море", которое участвовало в 120-й выставке картин художника в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. Его оценка составляет 700-900 тыс. фунтов

В секции декоративно-прикладного искусства будет выставлен целый ряд выдающихся произведений фирмы Фаберже, включая резную фигурку мыши сони из агата, украшенную серебром, золотом и сапфирами с оценкой 80-120 тыс. фунтов. Помимо этого, на аукцион выставляется подборка редких серебряных ковшей и ранних эмалей середины XVII-XVIII веков из коллекции музыканта Мстислава Ростроповича и его супруги певицы Галины Вишневской.