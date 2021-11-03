Участник группы Massive Attack продал две картины Бэнкси из личной коллекции
Участник британской трип-хоп группы Massive Attack Грант Маршалл продал на аукционе две редкие работы уличного художника Бэнкси из личной коллекции, об этом пишет издание NME. Аукцион прошел в родном городе Бэнкси и музыкантов из Massive Attack Бристоле.
Полотна Бэнкси «I Fought The Law» («Я боролся с законом») и «Bomb Middle England» («Бомбардировка Средней Англии») были проданы за рекордную сумму. Первая ушла за 78,1 тысячу фунтов, а вторая — за 77 тысяч.
Собранные средства передадут благотворительным организациям Temwa и Aid Box Community (ABC), которые помогают уязвимым людям в Бристоле и Малави (государству на юго-востоке Африки).
Ранее ходили слухи, что фронтмен Massive Attack Роберт Дель Ная и есть Бэнкси. Домыслы строились на том, что в городах, где выступала группа, появлялись работы уличного художника. И до того, как стать музыкантом Роберт Дель Ная увлекался граффити.
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