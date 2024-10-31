Роберт Дауни-младший запретил создавать его образ с помощью ИИ даже после смерти

Американский актер Роберт Дауни-младший выступил решительно против создания своего образа с помощью искусственного интеллекта. Об этом он заявил на подкасте «On with Kara Swisher».

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По словам Дауни-младшего, он уже пригрозил судом всем руководителям студий, которые решатся сделать его цифровую копию. Юристы актера будут защищать образ артиста даже после его смерти.

Он также добавил, что уверен, студия Marvel никогда бы не пошла на воссоздание его образа с помощью ИИ.

Ранее сообщалось, что Роберт Дауни - младший исполнит роль Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день». Премьера картины запланирована на 2026 год. В 2027-м году на экраны выйдет еще одна часть киновселенной «Мстители» - «Тайные войны», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектАктер

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