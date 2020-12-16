Пётр Налич рассказал о его любимой роли Валентина Гафта
Певец и композитор в беседе с НСН рассказал, какая роль Гафта произвела на него наисильнейшее впечатление.
В театре «Современник» накануне простились с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Певец и композитор Пётр Налич в беседе с НСН рассказал, какая роль Гафта произвела на него самое сильное впечатление.
«Выдающийся актер, красивый и обаятельный мужчина, остроумный, умный, тонкий. Конечно же, все знают его яркие роли. Мне почему-то первой вспоминается его роль в фильме Тодоровского «По главной улице с оркестром», где они играли восхитительный дуэт с Олегом Борисовым. Борисов был композитором, который не хотел выходить за пределы своего творческого мира, а Гафт играл очень интересного человека, не только композитора, но еще и продюсера, того, кто пытается это популяризовать, красиво подать, пытается затащить Борисова в этот мир реального искусства, и у него это не получается. Это очень интересная роль, мне она первой вспоминается», – поделился он.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью НСН назвал Валентина Гафта «штучным человеком», вспомнив, как бывал у него в гостях.
Гафт скончался 12 декабря после продолжительной болезни, ему было 85 лет.
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