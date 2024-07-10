Пятая часть «Шрека» выйдет в июле 2026 года
10 июля 202404:02
Киностудия DreamWorks сообщила в соцсети Х, что пятая часть мультфильма «Шрек» выйдет в США 1 июля 2026 года.
Свои голоса героям вновь подарят такие голливудские звезды, как Эдди Мерфи, Кэмерон Диас и Майк Майерс.
По словам Мерфи, он уже записал реплики своего персонажа из первого акта для нового «Шрека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru