Пятая часть «Шрека» выйдет в июле 2026 года

Киностудия DreamWorks сообщила в соцсети Х, что пятая часть мультфильма «Шрек» выйдет в США 1 июля 2026 года.

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Свои голоса героям вновь подарят такие голливудские звезды, как Эдди Мерфи, Кэмерон Диас и Майк Майерс.

По словам Мерфи, он уже записал реплики своего персонажа из первого акта для нового «Шрека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: DreamWorks
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