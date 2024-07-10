Пятая часть «Шрека» выйдет в июле 2026 года

Свои голоса героям вновь подарят такие голливудские звезды, как Эдди Мерфи, Кэмерон Диас и Майк Майерс.

По словам Мерфи, он уже записал реплики своего персонажа из первого акта для нового «Шрека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

