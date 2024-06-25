Франшиза «Шрека» пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле

По словам Мерфи, он уже записал реплики своего персонажа из первого акта для нового «Шрека». Премьера пятой части культового мультфильма запланирована на 2025 год. Работа над картиной стартовала в начале этого года.

Кроме того, Мерфи рассказал о планирующемся спин-оффе про Осла. По словам актера, съемки стартуют сразу после релиза нового «Шрека».

Ранее мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» по итогам уикенда заработал в России около 60 млн рублей, при этом его обошел пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка 2», напоминает RT.

