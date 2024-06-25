Франшиза «Шрека» пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле
Актер Эдди Мерфи, который озвучил персонажа Осла в мультфильме «Шрек», сообщил, что пятая часть мультфильма уже находится в производстве, передает Collider.
По словам Мерфи, он уже записал реплики своего персонажа из первого акта для нового «Шрека». Премьера пятой части культового мультфильма запланирована на 2025 год. Работа над картиной стартовала в начале этого года.
Кроме того, Мерфи рассказал о планирующемся спин-оффе про Осла. По словам актера, съемки стартуют сразу после релиза нового «Шрека».
Ранее мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» по итогам уикенда заработал в России около 60 млн рублей, при этом его обошел пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка 2», напоминает RT.
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