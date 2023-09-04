СМИ: Исполнитель хитов из «Шрека» находится в тяжелом состоянии
Исполнителю хитов «All Star» и «I'm a Believer», экс-солисту рок-группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить около недели, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на представителей группы.
По данным издания, у музыканта отказала печень, а сейчас он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. После нахождения в больнице Харвелла выписали домой, чтобы с ним могли проститься близкие. Десять лет назад у бывшего солиста коллектива диагностировали кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на память и речь.
Музыкант покинул Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке в 2021 году, на котором грубо выражался в адрес посетителей и забывал тексты песен из-за очередного приступа болезни.
Ранее стало известно, что лидер американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заболел коронавирусом, передает «Радиоточка НСН».
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