СМИ: Исполнитель хитов из «Шрека» находится в тяжелом состоянии

Исполнителю хитов «All Star» и «I'm a Believer», экс-солисту рок-группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить около недели, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на представителей группы.

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По данным издания, у музыканта отказала печень, а сейчас он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. После нахождения в больнице Харвелла выписали домой, чтобы с ним могли проститься близкие. Десять лет назад у бывшего солиста коллектива диагностировали кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на память и речь.

Музыкант покинул Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке в 2021 году, на котором грубо выражался в адрес посетителей и забывал тексты песен из-за очередного приступа болезни.

Ранее стало известно, что лидер американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заболел коронавирусом, передает «Радиоточка НСН».

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