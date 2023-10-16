Путин выразил соболезнования из-за смерти композитора Гладкова

Глава государства отметил, что многогранное творчество Народного артиста РФ – это «яркая страница истории отечественного искусства». По его словам, выдающего композитора всегда будут помнить благодаря его музыке «к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам».

«Светлая память о Геннадии Гладкове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его большого, щедрого таланта», - указал Путин в телеграмме, адресованной родным и близким композитора.

Композитор, народный артист России Геннадий Гладков умер 16 октября на 89-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

