Путин выразил соболезнования из-за смерти композитора Гладкова
Президент РФ Владимира Путина выразил глубокие соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что многогранное творчество Народного артиста РФ – это «яркая страница истории отечественного искусства». По его словам, выдающего композитора всегда будут помнить благодаря его музыке «к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам».
«Светлая память о Геннадии Гладкове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его большого, щедрого таланта», - указал Путин в телеграмме, адресованной родным и близким композитора.
Композитор, народный артист России Геннадий Гладков умер 16 октября на 89-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru