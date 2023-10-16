«Страна потеряла гения»: Автор «Пластилиновой вороны» о Геннадии Гладкове
Известный бард и композитор Григорий Гладков в эфире НСН назвал Геннадия Гладкова одним из самых великих композиторов России.
В понедельник, 16 октября, ушел из жизни российский композитор Геннадий Гладков. Народному артисту России было 88 лет. Бард и композитор Григорий Гладков поделился с НСН воспоминаниями об умершем коллеге и однофамильце, назвав его гениальным музыкантом.
«Страна потеряла гения. Геннадий Игоревич – один из самых великих композиторов нашей страны. Он внес огромный вклад и в киномузыку, и в музыку театра. Писал классические произведения, которые создавались его душой. Он прославил нашу фамилию, мои дети знают его музыку. Для меня это особая утрата и боль. Я потрясен. Память о нем в нашей семье всегда была особенная, и всегда таковой будет», - сказал Гладков.
Он назвал образцовой его дебютную работу «Бременские музыканты», на которую впоследствии равнялся.
«Его первая работа – «Бременские музыканты» - была очень удачной, это потрясающе. И потом, что бы он ни делал, было на высочайшем уровне. Мы все с фамилией Гладковых может, более-менее способны, но один из наших Гладковых – настоящий гений. Его зовут Геннадий Игоревич Гладков», - заключил собеседник НСН.
Народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что шокирован известием о кончине композитора Геннадия Гладкова. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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