Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Президент РФ Владимир Путин заявил, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко «принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров», сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, которая адресована коллективу Московского художественного театра имени А.П.Чехова, глава государства отметил, что актриса была одной из легендарных «мхатовцев», «посвятивших свою жизнь театру и творчеству».
Он также указал, что за свой талант, а также внутреннюю культуру и достоинство, уважительное отношение к коллегам и зрителям, Мирошниченко снискала высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь.
«Добрая память об Ирине Петровне навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования. Примите глубокие соболезнования», - заключил Путин.
Ирина Мирошниченко умерла в четверг, 3 августа в 81 год после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 7 июля в МХТ имени Чехова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru