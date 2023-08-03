Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

В телеграмме, которая адресована коллективу Московского художественного театра имени А.П.Чехова, глава государства отметил, что актриса была одной из легендарных «мхатовцев», «посвятивших свою жизнь театру и творчеству».

Он также указал, что за свой талант, а также внутреннюю культуру и достоинство, уважительное отношение к коллегам и зрителям, Мирошниченко снискала высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь.

«Добрая память об Ирине Петровне навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования. Примите глубокие соболезнования», - заключил Путин.

Ирина Мирошниченко умерла в четверг, 3 августа в 81 год после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 7 июля в МХТ имени Чехова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

