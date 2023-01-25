Путин включил в число принципов культурной политики защиту института брака
Президент РФ Владимир Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Об этом говорится в указе главы государства, он опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в основы государственной культурной политики, которые были утверждены в 2014 году. Теперь в число принципов такой политики включено также «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей».
Кроме того, в приоритетном порядке в стране собираются поддерживать культурную деятельность по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который вошел в состав рабочей группы по укреплению традиционных ценностей, в беседе с НСН заявил, что уделит особое внимание соблюдениям норм в образовательных учреждениях.
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