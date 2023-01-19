Депутат Чернышов рассказал о планах Госдумы по укреплению традиционных ценностей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который вошел в состав рабочей группы по укреплению традиционных ценностей, в беседе с НСН заявил, что уделит особое внимание соблюдениям норм в образовательных учреждениях.

В Госдуме создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей, сообщила «Осторожно Media» ее участница депутат Нина Останина. Рабочая группа будет следить за тем, чтобы в готовящихся законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм, за тем, соблюдаются ли духовно-нравственные нормы на телевидении, в кино, СМИ, соцсетях и образовательных учреждениях. В состав рабочей группы вошли 22 депутата от всех фракций. Чернышов пообещал уделить особое внимание именно сфере образования.

«У нас четко указаны цели работы этой группы – мониторинговые, аналитические вопросы, связанные с работой с теми документами, которые выпускает исполнительная власть, законопроектами, которые поступают в Госдуму. Будем работать. Безусловно, мне ближе всего тема образования, поэтому там, где экспертность будет достаточно высока, будем предлагать свои позиции, вносить свои предложения», - рассказал он.

Для пропаганды семейных и нравственных ценностей среди молодого поколения нужно задействовать не только телевидение, но и интернет, ранее заявил НСН глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

