Голикова поручила увеличить число фильмов о семейных ценностях
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры РФ подготовить информацию о числе фильмов и программ, которые направлены на сохранение семейных ценностей и пропаганду многодетности. Такие данные содержатся в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.
Поручение должно быть выполнено до 20 января 2023 года. Также в протоколе говорится о необходимо представить предложения об увеличении в сетке вещания доли образовательных программ, направленных на развитие детей, а также передач и фильмов, которые направлены на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, «включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности».
Численность России к концу столетия уменьшится вдвое, на планете будет преобладать население неразвитых стран, которые будут вынуждены голодать, если мировое сообщество не изменит принципы управления, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- Роскачество: больше половины пресервов из сельди небезопасны
- Военные Южной Кореи сделали около 100 выстрелов по БПЛА из КНДР
- МВД объявило в федеральный розыск Дмитрия Давыдова*
- Исаев: Поправки об отмене преференций для уехавших из РФ затронут ИП и самозанятых
- Голикова поручила увеличить число фильмов о семейных ценностях
- Снежная буря в США унесла жизни 41 человека
- ЦБ объяснил резкое ослабление рубля снижением цен на нефть
- «Минимальные». Фадеев оценил ограничения свободы слова в России
- Лавров считает, что Запад вскоре перестанет рулить в мировой экономике
- Глава МВД отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru