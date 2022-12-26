Голикова поручила увеличить число фильмов о семейных ценностях

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры РФ подготовить информацию о числе фильмов и программ, которые направлены на сохранение семейных ценностей и пропаганду многодетности. Такие данные содержатся в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

«Культ многодетных и мигранты из Африки»: Что спасет Россию от вымирания

Поручение должно быть выполнено до 20 января 2023 года. Также в протоколе говорится о необходимо представить предложения об увеличении в сетке вещания доли образовательных программ, направленных на развитие детей, а также передач и фильмов, которые направлены на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, «включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности».

Численность России к концу столетия уменьшится вдвое, на планете будет преобладать население неразвитых стран, которые будут вынуждены голодать, если мировое сообщество не изменит принципы управления, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеСемьяТатьяна Голикова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры