Голикова поручила увеличить число фильмов о семейных ценностях

Поручение должно быть выполнено до 20 января 2023 года. Также в протоколе говорится о необходимо представить предложения об увеличении в сетке вещания доли образовательных программ, направленных на развитие детей, а также передач и фильмов, которые направлены на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, «включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности».

Численность России к концу столетия уменьшится вдвое, на планете будет преобладать население неразвитых стран, которые будут вынуждены голодать, если мировое сообщество не изменит принципы управления, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

