В Большом театре пройдет концерт в честь 95-летия Александры Пахмутовой
Концерт, посвященный 95-летию композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой пройдет 9 ноября в Государственном академическом Большом театре. Об этом сообщает телеканал «Россия».
Праздничное мероприятие под названием «Большая жизнь» посетят друзья, коллеги и близкие композитора. На юбилейном концерте прозвучат песни Пахмутовой в исполнении российских артистов. Композиции исполнят в том числе оперный певец Ильдар Абдразаков, сопрано Хибла Герзмава, певцы Лев Лещенко и Дима Билан, актеры Сергей Безруков и Станислав Любшин.
Кроме того, в концерте примут участие хоровые коллективы Большого театра и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета.
Ранее в городе Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе открыли музыкальную школу имени Александры Пахмутовой, напоминает Ura.ru.
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