Путин поздравил Лещенко с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте поздравительной телеграммы глава государства отметил безграничную преданность певца искусству, а также его особую жизненную закалку, благодаря которым он смог пронести свкозь годы «молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность».
«Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Лещенко рассказал, что в его юбилейном концерте примут участие 35 артистов, хор и балет, а сам он исполнит как свои шлягеры, так и новые песни, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Охранник кафе избил посетителя в Кузбассе
- Путин 2 февраля вручит в Кремле госнаграды
- Путин: Россия готова продолжать поставки газа в Италию
- Стрелку из Екатеринбурга дали 18 лет тюрьмы
- В Италии призвали придерживаться деэскалации сторон на Украине
- Психолог рассказала, как избавиться от интернет-зависимости
- Путин поздравил Лещенко с юбилеем
- Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удалёнку максимум сотрудников
- Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте
- В Кремле прокомментировали сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru