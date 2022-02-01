Путин поздравил Лещенко с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Лев Лещенко получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

В тексте поздравительной телеграммы глава государства отметил безграничную преданность певца искусству, а также его особую жизненную закалку, благодаря которым он смог пронести свкозь годы «молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность».

«Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Лещенко рассказал, что в его юбилейном концерте примут участие 35 артистов, хор и балет, а сам он исполнит как свои шлягеры, так и новые песни, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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