Путин поздравил Лещенко с юбилеем

В тексте поздравительной телеграммы глава государства отметил безграничную преданность певца искусству, а также его особую жизненную закалку, благодаря которым он смог пронести свкозь годы «молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность».

«Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одаренных певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Лещенко рассказал, что в его юбилейном концерте примут участие 35 артистов, хор и балет, а сам он исполнит как свои шлягеры, так и новые песни, сообщает RT.