Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке
Российский лидер Владимир Путин призвал открыть новые музеи на Дальнем Востоке, а также увековечить память о Курильской десантной операции, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. Соответствующее поручение президент дал в ходе Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Курильская десантная операции августа-сентября 1945 года стала безусловным символом мужества солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления. Глава государства отметил, что создание на Дальнем Востоке новых музеев обязательно будет продолжено.
Кроме того, президент отметил, что история российского Дальнего Востока написана целеустремленными и сильными духом людьми. По словам Путина, героизм предков вдохновляет на свершения множество граждан, которые работают в регионе или планируют связать с ним свою жизнь.
Ранее Владимир Путин заявил, что для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока, в которых проживает более четырех миллионов человек, уже утверждены мастер-планы, передает «Радиоточка НСН».
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