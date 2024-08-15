Музей Победы расскажет о боевой подготовке в годы Великой Отечественной войны
Музей Победы в ближайшие выходные 17 и 18 августа подготовил специальную программу о подготовке военных различных родов войск в годы Великой Отечественной войны. Проект продолжает программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».
Вход на площадки мемориального комплекса Поклонной горы свободный. Все желающие смогут узнать, как готовили к боевым действиям десантников, сапёров, пехотинцев. Так, на площадке «Zарница» можно будет научиться надевать подвесную парашютную систему, узнать о её устройстве и попробовать на практике.
Площадка «Курс молодого бойца» предложит желающим преодолеть тропу сапера и «разминировать» обозначенный участок. Кроме того, посетителям расскажут об особенностях штыкового боя, предложат пройти полосу препятствий, научат правильно метать гранату, собирать и разбирать автомат.
Уже традиционно реконструкторы будут воссоздавать атмосферу жизни 1940-х годов. Они познакомят с востребованными профессиями середины ХХ века, среди которых, швея, кузнец, чистильщик обуви. Танцплощадка приглашает на мастер-класс по популярным направлениям танцев того времени. «Фронтовая агитбригада» представит концертную программу возле легендарной полуторки с участием разных творческих коллективов.
В общей сложности около Музея Победы будут доступны свыше 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. В программе - мастер-классы, творческие и спортивные турниры, квест «Красноармейская книжка». Кроме того, будут организованы бесплатные автобусные и пешие экскурсионные маршруты по мемориальному комплексу на Поклонной горе.
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