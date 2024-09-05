Путин поручил выделить 100 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов ДФО
Для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока, в которых проживает более 4 миллионов человек, уже утверждены мастер-планы, рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что главная цель реализации таких планов - повышение качества жизни людей, при этом динамику выполнения власти будут отслеживать ежегодно. По словам Путина, необходимо увеличить финансирование реализации подобных проектов.
«Мы приняли решение о дополнительных объемах бюджетных кредитов на реализацию мастер-планов, утвержденных правительством. На эти цели дополнительно уже выделено 30 миллиардов рублей. Предлагаю из утвержденного лимита таких кредитов с 2025 по 2030 год выделить 100 миллиардов для реализации проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов», - заявил он.
Как добавил Путин, вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке правительство развернуло и крупные социальные инициативы, поскольку нельзя сначала возводить заводы и только потом думать о людях. Сегодня в регионе построено уже почти две тысячи социальных и инфраструктурных объектов.
Ранее президент также предложил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотекам. Кроме того, поручил задним числом, с 1 июля, поднять до миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru