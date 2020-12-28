Путин поручил кабмину сохранить финансирование кинематографии на уровне 2019 года
28 декабря 202010:45
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на развитие кинематографии, на уровне не ниже 2019 года. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что из 68 фильмов, созданных в России при финансовой поддержке государства, окупились за прошедшие 11 месяцев 2019 года лишь восемь.
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28 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru