Путин поручил кабмину сохранить финансирование кинематографии на уровне 2019 года

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на развитие кинематографии, на уровне не ниже 2019 года. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

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Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что из 68 фильмов, созданных в России при финансовой поддержке государства, окупились за прошедшие 11 месяцев 2019 года лишь восемь.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КиноВладимир Путин
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