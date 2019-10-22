Кинокритик призвал разворошить «бордель» кинопроизводства в России

Каждый третий снятый в России с 2010 по 2015 год фильм не окупился в прокате. Такие данные привел Фонд кино. Согласно его статистике, суммы от 100 млн рублей из бюджета получили 38 фильмов, отбить эти деньги в прокате смогли только 14.

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что Фонд кино, по его мнению, явно приукрасил статистику. Также он призвал прекратить государственное финансирование кинопроизводства за некоторыми исключениями.

«Фонд кино лукавит. Не окупается 2/3, а то и 5/6, потому что в принципе окупается в год примерно 5% снятых фильмов. Это далеко на 1/3. Как говорил герой Булгакова, "поздравляю вас, господин соврамши". Для того, чтобы вылезти из того, куда Фонд кино и Минкульт нас загнали, на мой взгляд, нужно прекратить финансирование производства кино полностью, за исключением дебютов, документальных и семейных фильмов. Чтобы продюсеры перестали зарабатывать на производстве и стали бы, наконец, зарабатывать на прокате.

Вот, собственно, и все. А, вообще, как в том анекдоте: в случае плохой работы публичного дома – меняют персонал, а не переставляют койки. Мне кажется, что руководство Минкульта и Фонда кино с проблемой российского кино не справилось, и нужно прекращать их кормить», - сказал он.