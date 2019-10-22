Кинокритик призвал разворошить «бордель» кинопроизводства в России
Фонд кино признал, что каждый третий снятый за бюджетные деньги российский фильм не окупился в прокате. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН уверенно заявил: они еще сильно приукрашивают.
Каждый третий снятый в России с 2010 по 2015 год фильм не окупился в прокате. Такие данные привел Фонд кино. Согласно его статистике, суммы от 100 млн рублей из бюджета получили 38 фильмов, отбить эти деньги в прокате смогли только 14.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что Фонд кино, по его мнению, явно приукрасил статистику. Также он призвал прекратить государственное финансирование кинопроизводства за некоторыми исключениями.
«Фонд кино лукавит. Не окупается 2/3, а то и 5/6, потому что в принципе окупается в год примерно 5% снятых фильмов. Это далеко на 1/3. Как говорил герой Булгакова, "поздравляю вас, господин соврамши". Для того, чтобы вылезти из того, куда Фонд кино и Минкульт нас загнали, на мой взгляд, нужно прекратить финансирование производства кино полностью, за исключением дебютов, документальных и семейных фильмов. Чтобы продюсеры перестали зарабатывать на производстве и стали бы, наконец, зарабатывать на прокате.
Вот, собственно, и все. А, вообще, как в том анекдоте: в случае плохой работы публичного дома – меняют персонал, а не переставляют койки. Мне кажется, что руководство Минкульта и Фонда кино с проблемой российского кино не справилось, и нужно прекращать их кормить», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что оздоровить ситуацию могли бы частные инвесторы, которые бы четко контролировали расход средств.
«Нужно создать условия для людей, который вкладывали бы деньги в кинематограф, создав условия невозможности воровства. Если в кино придут частные инвесторы, они будут следить, чтобы деньги не воровались, чтобы все деньги тратились. Во-вторых, они будут думать не только о деньгах, а об искусстве. В-третьих, существует французская модель национального кинематографа, которая устроена без залезания в карманы налогоплательщиков, и более чем удачно работает. Не нужно изобретать велосипед, нужно взять апробированную, хорошо работающую модель, и приспособить ее под российское общество», - добавил Шнейдеров.
В то же время кинокритик признал, что не верит в изменения в сложившейся системе отечественного кинопроизводства в ближайшей перспективе. По его словам, люди, которые «на этом сидят», крайне не заинтересованы в этом.
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