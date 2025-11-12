Путин объявил Якубовичу благодарность за заслуги в сфере СМИ
Президент РФ Владимир Путин объявил телеведущему Леониду Якубовичу благодарность за заслуги в сфере СМИ. Об этом сообщает RT.
Согласно распоряжению российского лидера, также благодарности были объявлены телеведущим Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.
«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее Якубович заявил, что будет работать в программе «Поле чудес» до тех пор, пока шоу будет нравиться зрителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
