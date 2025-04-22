Путин обратился к участникам презентации Евразийской киноакадемии
Идея создания Евразийской академии кинематографических искусств вызвала большой интерес у профессионального сообщества. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Обращаясь к участникам презентации киноакадемии, он указал, что участие в её работе «подтвердили многие мэтры», как российского, так и мирового кинематографа.
Российский лидер подчеркнул, что в своей деятельности киноакадемия будет опираться принципы и ориентиры, которые «разделяют в подавляющем большинстве государств Евразии».
«Она призвана стать открытой площадкой творческого взаимодействия, основанного на уважении национальных интересов, традиционных ценностей, культурной самобытности народов разных стран», - заключил Путин.
Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор создания Евразийской академии кинематографических искусств Никита Михалков заявил спецкору НСН, что лучший фильм кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получит эквивалент одному миллиону долларов.
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