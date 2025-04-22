Путин обратился к участникам презентации Евразийской киноакадемии

Обращаясь к участникам презентации киноакадемии, он указал, что участие в её работе «подтвердили многие мэтры», как российского, так и мирового кинематографа.

Российский лидер подчеркнул, что в своей деятельности киноакадемия будет опираться принципы и ориентиры, которые «разделяют в подавляющем большинстве государств Евразии».

«Она призвана стать открытой площадкой творческого взаимодействия, основанного на уважении национальных интересов, традиционных ценностей, культурной самобытности народов разных стран», - заключил Путин.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор создания Евразийской академии кинематографических искусств Никита Михалков заявил спецкору НСН, что лучший фильм кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получит эквивалент одному миллиону долларов.

