Градский определил эпоху. Артисты вспоминают коллегу
Звезды вспоминают об Александре Градском, умершем на 73 году жизни.
Российский певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга в возрасте 72 лет. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает РЕН ТВ.
Народный артист перенес инсульт, его положили в отделение нейрореанимации, уточняют журналисты. Там Градский скончался от инфаркта головного мозга.
«Первый канал» сообщил, что команда шоу «Голос» считает своим долгом довести 10 сезон до конца в память об Александре Градском. Решение о форме финальных выпусков будет принято в ближайшее время, сообщили в пресс-службе канала.
Российский певец Дима Билан назвал Градского гениальным и редким человеком, сумевшим объединить в себе «абсолют и принцип». По словам Билана, у артистов были взаимоотношения, как у отца и сына.
«...столько лет рядом , всегда были как отец и сын, и, бывало ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни <...> На последних съемках буквально 10 дней назад Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились… Мне тогда было лет 16-17. И он вспоминал меня, юного…Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир! А я видимо чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!» - написал Билан в Instagram.
Победительница третьего сезона шоу «Голос» из команды Александра Воробьева в беседе с Газетой.ru рассказала, чем мэтр отличался в жизни от своего образа на экране.
«Человек он на самом деле добрый (несмотря на его непростой характер), искренний, справедливый… Знаете, он был строгим со всеми, но со мной он всегда был добр. Пожалуй, самое теплое воспоминание — это первая встреча всех ребят из команды у него дома — вот тогда я опять поняла, что он не такой как в телевизоре — грозный, а самый простой человек в общении и всегда поддерживающий во всех сложных ситуациях. Теперь он будет смотреть на нас сверху...» — сказала Воробьева.
Народный артист России Лев Лещенко считает Александра Градского единственным кроссовером, развивавшимся во всех музыкальных направлениях, лидером российского рок-н-ролла. Об этом он заявил в беседе с RT.
«Очень печально. Вместе с Александром Борисовичем ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова. Он вообще выдающийся человек. Во-первых, он мультимузыкант. Во-вторых, он блистательный композитор. Он выдающий вокалист, который пел оперу. Настоящий и единственный кроссовер, который многогранно развивался и в классической музыке, и в музыке эстрадной, и в рок-музыке. Один из лидеров нашего движения рок-н-ролла. Очень жалко», —отметил артист.
Лещенко, считает, что Александр Градский «определил нашу эпоху».
«И голос его в песне «Как молоды мы были», я думаю, останется на века. Лучше его никто не смог передать и прочувствовать эти настоящие человеческие чувства любви к Отечеству, к семье и дому», - подчеркнул певец.
Это мнение поддержал народный артист России Игорь Крутой в комментариях «Известиям».
«Александр Градский — огромного размера талант: и вокальный, и композиторский, и общественный. Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания, он был достаточно категоричен, но его талант перекрывал все это. Человек он был достаточно сложный. Он мог много говорить о себе комплементарно, но он имел на это право. Может, то окружающими воспринималось как-то не так. Но самое интересное, что все это было правдой. Не принято в нашем мире говорить о себе. К нему было огромное уважение и любовь всей страны», — считает Крутой.
По его мнению, коронавирус, который перенес Градский, отразился на работе сердца музыканта. Тем не менее, Градский, по словам композитора, «не собирался уходить, хотел жить и творить, преподавать, театр свой создавать».
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных , Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского. Считал удачным началом в музыкальной карьере созданную им группу «Скоморохи», композитором и вокалистом которой был до 1976 года. Грандиозный успех ему принесла песня Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были» в 1976 году. В 1985 году завершил 10-летний цикл работы над первой отечественной рок-оперой «Стадион». В 1988 году исполнил партию Звездочета в опере Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» в Большом театре России. Являлся композитором в 20 художественных и анимационных фильмах.Градский в 1989 году пришел к руководству Московским театрально-концертным музыкальным объединением (МТКМО), а в 2015 году смог открыть театр «Градский холл» в Москве
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- Сенатор Владимир Круглый: «Омикрон» уже есть в России
- В Шереметьево сел Boeing 777 с подозрением на поломку шасси
- Градский определил эпоху. Артисты вспоминают коллегу
- В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19
- The Jerusalem Post: учёные назвали способ убить COVID-19 за две секунды
- Страны начали закрывать границы из-за штамма коронавируса «омикрон»
- Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемероской области выросло до 76
- Глава МИД Венгрии заявил, что Европа не хочет войны между НАТО и Россией
- «Диалога-то нет». Главврач больницы им. Филатова - о взаимодействии с антипрививочниками
- Пушков высмеял Гордона, обругавшего Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru