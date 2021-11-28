Градский определил эпоху. Артисты вспоминают коллегу

Победительница третьего сезона шоу «Голос» из команды Александра Воробьева в беседе с Газетой.ru рассказала, чем мэтр отличался в жизни от своего образа на экране.

«Человек он на самом деле добрый (несмотря на его непростой характер), искренний, справедливый… Знаете, он был строгим со всеми, но со мной он всегда был добр. Пожалуй, самое теплое воспоминание — это первая встреча всех ребят из команды у него дома — вот тогда я опять поняла, что он не такой как в телевизоре — грозный, а самый простой человек в общении и всегда поддерживающий во всех сложных ситуациях. Теперь он будет смотреть на нас сверху...» — сказала Воробьева.

Народный артист России Лев Лещенко считает Александра Градского единственным кроссовером, развивавшимся во всех музыкальных направлениях, лидером российского рок-н-ролла. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Очень печально. Вместе с Александром Борисовичем ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова. Он вообще выдающийся человек. Во-первых, он мультимузыкант. Во-вторых, он блистательный композитор. Он выдающий вокалист, который пел оперу. Настоящий и единственный кроссовер, который многогранно развивался и в классической музыке, и в музыке эстрадной, и в рок-музыке. Один из лидеров нашего движения рок-н-ролла. Очень жалко», —отметил артист.

Лещенко, считает, что Александр Градский «определил нашу эпоху».

«И голос его в песне «Как молоды мы были», я думаю, останется на века. Лучше его никто не смог передать и прочувствовать эти настоящие человеческие чувства любви к Отечеству, к семье и дому», - подчеркнул певец.