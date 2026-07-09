Картины рэпера ST были повреждены при потопе в галерее Омельченко в Москве
Картины рэпера ST (Александр Степанов) были повреждены при потопе, который произошёл в галерее Омельченко в Москве. Об этом музыкант рассказал РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 5 июля. В результате прорыва трубы были повреждены более 500 произведений искусства. В числе пострадавших оказались три работы ST, которые не были застрахованы.
По словам музыканта, он планирует обсудить произошедшее и дальнейшие действия с владельцем галереи.
«Буду созваниваться... узнавать, что и как поступать. В любом случае будем как-то из этой ситуации выбираться», – заключил музыкант.
Ранее в Государственной Третьяковской галерее опровергли информацию о якобы повреждении музейных ценностей из-за протечки крыши, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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