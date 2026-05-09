Путин присвоил актеру Алексею Маклакову звание заслуженного артиста
9 мая 202603:50
Юлия Савченко
Актеру Алексею Маклакову присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации»... Маклакову Алексею Константиновичу», - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
Алексею Маклакову 65 лет, артист служит в московском театре «Ленком Марка Захарова». Актер известен ролями в проектах «Солдаты», «ДМБ», «Елки», «Майор Гром», «Нулевой пациент», «Дневной дозор» и других фильмах и сериалах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
