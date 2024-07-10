Путин: Много зарубежных театральных коллективов приезжают летом в Россию
Большое число иностранных театральных коллективов приезжает в Россию летом, на гастролях находятся и российские артисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он напомнил, что российские артисты едут с гастролями по всей стране в рамках проекта «Всероссийские гастроли». Также президент отметил, что российские артисты выезжают за рубеж.
Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».
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