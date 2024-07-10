Путин: Много зарубежных театральных коллективов приезжают летом в Россию

Он напомнил, что российские артисты едут с гастролями по всей стране в рамках проекта «Всероссийские гастроли». Также президент отметил, что российские артисты выезжают за рубеж.

Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».

