Путин: Много зарубежных театральных коллективов приезжают летом в Россию

Большое число иностранных театральных коллективов приезжает в Россию летом, на гастролях находятся и российские артисты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

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Он напомнил, что российские артисты едут с гастролями по всей стране в рамках проекта «Всероссийские гастроли». Также президент отметил, что российские артисты выезжают за рубеж.

Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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