Марийский театр оперы и балета даст в Москве девять постановок

Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям в течении недели. Такую программу анонсировал художественный руководитель театра Константин Иванов. Он также занимает должность вице-премьера региона - министра культуры.

Гастроли войдут в программу «Летних балетных сезонов», которые пройдут в 23 раз в Российском академическом молодежном театре. Первой Марийский театр представит 1 июля постановку «Войны и мира» по роману Льва Толстого, передает ТАСС.

Среди других запланированных балетных спектаклей – «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Чиполлино». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего в рамках программы «Летних балетных сезонов» свои постановки представят шесть коллективов. В течении двух месяцев будет сыграно 75 спектаклей.

