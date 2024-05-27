Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии

Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии, пишет РБК со ссылкой на официальную статистику Минкультуры.

Так, доходы учреждений от гастролей в других странах выросли в 3,3 раза за год. Если в 2022 году финансовые поступления составили 112,8 млн рублей, то в 2023 - уже 372,9 млн рублей.

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При этом продажи театральных билетов в России упали на 9–25%, при этом стоимость билетов выросла на 4-19%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС-банка о расходах потребителей на досуг и развлечения в марте—мае 2024 года. По данным издания, участники билетного рынка связывают тенденцию с сокращением числа событий в регионах и «заметных премьер» в столичных учреждениях культуры.

Спектакли российских театров собирают аншлаги, хотя стоимость билетов на постановки в некоторых учреждениях культуры возросла, заявил в связи с этим театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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