Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии

При этом продажи театральных билетов в России упали на 9–25%, при этом стоимость билетов выросла на 4-19%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС-банка о расходах потребителей на досуг и развлечения в марте—мае 2024 года. По данным издания, участники билетного рынка связывают тенденцию с сокращением числа событий в регионах и «заметных премьер» в столичных учреждениях культуры.

Спектакли российских театров собирают аншлаги, хотя стоимость билетов на постановки в некоторых учреждениях культуры возросла, заявил в связи с этим театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский «Радиоточке НСН».

