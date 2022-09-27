Путин дал российское гражданство французскому актеру из «Форта Боярд»
Французский актер Оливье Сиу, известный по фильмам «Мистер Нокаут» и «Кухня в Париже», получил российское гражданство.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
49-летний Сиу сейчас живет в Петербурге и снимается в российских фильмах и сериалах. В их числе, в частности, «Небесный суд. Продолжение», «Восьмидесятые», «Екатерина. Взлет», «Мост» и «Профессионал».
Кроме того, француз участвовал в проекте «Форт Боярд», где играл старца Фуру.
Накануне стало известно, что Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.
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