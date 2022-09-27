Путин дал российское гражданство французскому актеру из «Форта Боярд»

Французский актер Оливье Сиу, известный по фильмам «Мистер Нокаут» и «Кухня в Париже», получил российское гражданство.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

В Госдепе прокомментировали получение Сноуденом российского гражданства

49-летний Сиу сейчас живет в Петербурге и снимается в российских фильмах и сериалах. В их числе, в частности, «Небесный суд. Продолжение», «Восьмидесятые», «Екатерина. Взлет», «Мост» и «Профессионал».

Кроме того, француз участвовал в проекте «Форт Боярд», где играл старца Фуру.

Накануне стало известно, что Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияГражданство РФКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры