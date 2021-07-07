«Я заявляю три фамилии»: Виктор Сухоруков объяснил уход из театра Моссовета

Актер, народный артист России Виктор Сухоруков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к Театру имени Моссовета, но руководство способствовало его решению об уходе и пересмотреть свои будущие замыслы.

«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель - Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное - это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», - поделился Сухоруков.