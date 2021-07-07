«Я заявляю три фамилии»: Виктор Сухоруков объяснил уход из театра Моссовета
Виктор Сухоруков рассказал о причинах своего ухода из театра и поделился дальнейшими творческими планами.
Актер, народный артист России Виктор Сухоруков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к Театру имени Моссовета, но руководство способствовало его решению об уходе и пересмотреть свои будущие замыслы.
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель - Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное - это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», - поделился Сухоруков.
По словам народного артиста, останавливаться на достигнутом в искусстве он не собирается и будет пробовать себя в новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», - рассказал актер, которому в этом году исполнится 70 лет.
Об уходе Сухорукова из Театра имени Моссовета, в котором он проработал более десяти лет, накануне объявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
«У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстраниться от театра», — сообщил Марчелли в беседе с газетой «Известия».
По словам худрука, Сухоруков уже забрал документы и ушел из театра, не дорабатывая сезон. Судьба спектаклей, в которых участвовал артист, пока не решена.
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