«Копошатся в деревнях!»: Соседов призвал бойкотировать «Евровидение»
«Евровидение» политизировано, как и любое другое международное соревнование, оно не стоит особого внимания, сказал НСН Сергей Соседов.
На неподобающее отношение к России в мире нужно ответить бойкотом музыкального конкурса «Евровидение» и закрытием российского рынка от западных исполнителей. Об этом в интервью НСН заявил историк музыки, телеведущий Сергей Соседов.
Ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой за трансляцию «Евровидения-2023», если на конкурсе будет замечена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Песенный конкурс пройдет в мае в Великобритании. Соседов призвал российские СМИ бойкотировать «Евровидение».
«Сегодня, когда такое отвратительное отношение к России в мире, зачем нам участвовать в “Евровидении”, транслировать его? В любом случае нам нужно его бойкотировать. Надо дать понять враждебным государствам, что они лишаются большого российского рынка, что мы их сюда не пустим. Пусть копошатся в европейских деревнях, где нет ничего хорошего!» — подчеркнул Соседов.
Также собеседник НСН заявил, что значение «Евровидения» слишком преувеличено.
«Надоели разговоры про этот конкурс. Мы от него получили всё в плане медиашумихи и бесконечных разговоров. “Евровидение” не настолько интересно, как об этом в России принято говорить на протяжении последних 20 лет, оно того не стоит совершенно. Конечно же, этот конкурс политизирован, как и любое международное событие, например, спортивные состязания. В последние годы он превратился просто в музыкальный праздник», — отметил историк музыки.
В заключение Соседов рассказал, когда сам в последний раз смотрел «Евровидение».
«Три или четыре года назад, и то не потому, что мне это интересно, а потому что нужно было дать комментарий интернет-порталам. Как зритель я к этому конкурсу совершенно равнодушен», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что на предстоящем конкурсе песни «Евровидение-2023» выступят 37 стран, что станет самой низкой явкой участников за два десятилетия.
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