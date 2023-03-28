«Копошатся в деревнях!»: Соседов призвал бойкотировать «Евровидение»

Ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой за трансляцию «Евровидения-2023», если на конкурсе будет замечена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Песенный конкурс пройдет в мае в Великобритании. Соседов призвал российские СМИ бойкотировать «Евровидение».

«Сегодня, когда такое отвратительное отношение к России в мире, зачем нам участвовать в “Евровидении”, транслировать его? В любом случае нам нужно его бойкотировать. Надо дать понять враждебным государствам, что они лишаются большого российского рынка, что мы их сюда не пустим. Пусть копошатся в европейских деревнях, где нет ничего хорошего!» — подчеркнул Соседов.

Также собеседник НСН заявил, что значение «Евровидения» слишком преувеличено.

«Надоели разговоры про этот конкурс. Мы от него получили всё в плане медиашумихи и бесконечных разговоров. “Евровидение” не настолько интересно, как об этом в России принято говорить на протяжении последних 20 лет, оно того не стоит совершенно. Конечно же, этот конкурс политизирован, как и любое международное событие, например, спортивные состязания. В последние годы он превратился просто в музыкальный праздник», — отметил историк музыки.

В заключение Соседов рассказал, когда сам в последний раз смотрел «Евровидение».

«Три или четыре года назад, и то не потому, что мне это интересно, а потому что нужно было дать комментарий интернет-порталам. Как зритель я к этому конкурсу совершенно равнодушен», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что на предстоящем конкурсе песни «Евровидение-2023» выступят 37 стран, что станет самой низкой явкой участников за два десятилетия.

