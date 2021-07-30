«Пусть ходят в другие театры». Грымов о недовольных скандальной постановкой «Современника»

Реакция на возмутивший общественность спектакль вызвала у режиссера аналогии с обнаженными скульптурами Микеланджело.

Спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник вызвал скандал. В монологе главной героини, которую сыграла Лия Ахеджакова, усмотрели оскорбления ветеранов. На это указала общественная организация «Офицеры России». Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов и нецензурной лексики.

Кинорежиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил недовольным ходить на другие спектакли. Он заявил, что цензура в современном обществе невозможна и напомнил о том, что несколько веков назад неприличными считали даже скульптуры Микеланджело.

Ахеджакова объяснила скандал вокруг «Современника»
«Мне очень трудно это комментировать, потому что я не видел этого спектакля как зритель, не читал пьесы. Но я хочу сказать, что то, что называется цензурой, это уже совсем в прошлом, потому что это невозможно сделать. Давайте вспомним Микеланджело, и сколько было людей рядом, которые противились тому, что некоторые его скульптуры, стоящие в храмах, были обнаженной натурой. И говорили: «Как можно ставить в храмах такое!» Всегда найдутся те, которые будут выискивать и самоутверждаться. Я за то, чтобы люди, которые так переживают за нравственность, ходили в другие театры и писали о том, где этого нет. И пусть пишут, где замечательно, где спектакль совпадает с мнением этой комиссии», - предложил режиссер.

Спектакль «Первый хлеб» поставлен польским режиссером Бениамином Коцем по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова. По сюжету, героиня Ахеджаковой - бабушка Нурия - оказывается пьяной на кладбище, где находится могила ее мужа. Рядом с ним похоронен ветеран Великой отечественной войны Фумкин (вымышленный персонаж).

В монологе, который вызвал возмущение «Офицеров России», Ахеджакова произносила фразу: «***** [надоели] вы, со своей войной носитесь». Как сообщало «Эхо Москвы», после жалоб Коц внес изменения в монолог актрисы, убрав нецензурную брань.

На спектакль не допускаются зрители младше 18 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лия АхеджаковаЮрий ГрымовСовременникТеатр
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