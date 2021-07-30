«Пусть ходят в другие театры». Грымов о недовольных скандальной постановкой «Современника»

Спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник вызвал скандал. В монологе главной героини, которую сыграла Лия Ахеджакова, усмотрели оскорбления ветеранов. На это указала общественная организация «Офицеры России». Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов и нецензурной лексики.

Кинорежиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил недовольным ходить на другие спектакли. Он заявил, что цензура в современном обществе невозможна и напомнил о том, что несколько веков назад неприличными считали даже скульптуры Микеланджело.