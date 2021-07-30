Ахеджакова объяснила скандал вокруг «Современника»

Обвинения театра «Современник» в оскорблении ветеранов войны связаны с людьми, которые не хотели видеть Виктора Рыжакова главным режиссером театра. Об этом РБК рассказала народная артистка России Лия Ахеджакова.

По ее мнению, в театре есть люди, которые были против назначения Рыжакова, отсюда и раздувание скандала.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Это же терроризм», - посетовала она.

Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов

Так актриса прокомментировала поручение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина изучить жалобы на один из спектаклей театра. Речь идет о постановке «Первый хлеб», в котором общественность и СМИ усмотрели оскорбление ветеранов. Сообщалось, что по сюжету Ахеджакова произносит монолог с нецензурными выражениями, когда приходит в нетрезвом виде на могилу мужа, погибшего во время войны в Афганистане.

Сама актриса напомнила, что никакого мата в ее речи не было, а пьеса успешно идет в четырех российских городах, жалоб до этого не поступало.

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