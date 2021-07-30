Ахеджакова объяснила скандал вокруг «Современника»

Обвинения театра «Современник» в оскорблении ветеранов войны связаны с людьми, которые не хотели видеть Виктора Рыжакова главным режиссером театра. Об этом РБК рассказала народная артистка России Лия Ахеджакова.

По ее мнению, в театре есть люди, которые были против назначения Рыжакова, отсюда и раздувание скандала.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Это же терроризм», - посетовала она.