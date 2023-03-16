«Пусть гуляет!»: Иншаков назвал самопиаром наезды Гоблина на «Бригаду»

Критика блогером Дмитрием Пучковым сериала «Бригада» является неудачной попыткой привлечь к себе внимание, сказал в интервью НСН снимавшийся в этой картине президент Ассоциации каскадёров России Александр Иншаков.

Ранее Пучков, также известный как «Гоблин», высказал мнение, что герои «Бригады» не похожи на настоящих бандитов, и нецензурно обругал их. По его словам, Роберт де Ниро во время съемок в «Схватке» ездил консультироваться по тюрьмам, а Сергей Безруков этого не делал.