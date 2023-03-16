«Пусть гуляет!»: Иншаков назвал самопиаром наезды Гоблина на «Бригаду»

Александр Иншаков сказал в эфире НСН, что в «Бригаде» показали лишь малую часть реальной бандитской жизни, и отверг претензии Дмитрия Пучкова.

Критика блогером Дмитрием Пучковым сериала «Бригада» является неудачной попыткой привлечь к себе внимание, сказал в интервью НСН снимавшийся в этой картине президент Ассоциации каскадёров России Александр Иншаков.

Ранее Пучков, также известный как «Гоблин», высказал мнение, что герои «Бригады» не похожи на настоящих бандитов, и нецензурно обругал их. По его словам, Роберт де Ниро во время съемок в «Схватке» ездил консультироваться по тюрьмам, а Сергей Безруков этого не делал.

Путин объявил благодарность блогеру «Гоблину»
«Видимо, блогер Пучков хочет привлечь к себе внимание. Это абсолютно достоверный материал, и показана была лишь малая толика того, что можно было показать в то время. Сериал нравится всем, а блогер Пучков пусть гуляет дальше», - сказал Иншаков.

Сериал Алексея Сидорова «Бригада» вышел на экраны в 2002 году, главные роли в нем сыграли Сергей Безруков (Саша Белый), Дмитрий Дюжев (Космос), Владимир Вдовиченков (Фил) и Павел Майков (Пчёла). Один из сценаристов «Бригады» Александр Велединский ранее говорил НСН, что криминал – это одна из вечных тем, которая не теряет актуальность во всем мире.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Дмитрию «Гоблину» Пучкову, канал которого на YouTube заблокировали в августе прошлого года за «разжигание ненависти».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:Сергей БезруковСериалАлександр Иншаков

Горячие новости

Все новости

партнеры