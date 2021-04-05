Пушков раскритиковал песню Манижи

«Печально все это. Как и песня Манижи – барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю», - считает сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает предметом для своего внимания выбор песни и исполнителя для конкурса «Евровидение». По его словам, это шоу-бизнес и на конкурсе представлены разные образы, в том числе «бородатые женщины».

