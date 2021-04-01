Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор песни для «Евровидения»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает предметом для своего внимания выбор песни и исполнителя для конкурса «Евровидение», сообщает ТАСС.
По его словам, это шоу-бизнес и на конкурсе представлены разные образы.
«Там выступают бородатые женщины, там певцы и певицы в нарядах куриц, поэтому не считаем это в целом нашей заботой», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что национальный отбор проводит Первый канал, а выбор делают зрители, поэтому в Кремле «не считают возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться».
Ранее председатель Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи «Евровидения», сообщает Ura.ru. Кроме того, спикер и поручила запросить у Первого канала информацию о процедуре выбора участника и песни.
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