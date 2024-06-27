«Пушкинская карта» стала доступна для молодежи в ЛНР

«Сейчас в проекте задействован пока только кинотеатр "Русь" в Луганске. Но список культурных мест на территории республики, которые можно посетить по карте, будет расширяться», — отмечается в сообщении.

Власти ЛНР напомнили, что «Пушкинскую карту» могут оформить россияне в возрасте от 14 до 22 лет, ее номинал — 5000 рублей, и карта действительна на всей территории России.

Ранее президент Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта» и поручил кабмину подготовить дополнительные предложения.

