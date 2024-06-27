«Пушкинская карта» стала доступна для молодежи в ЛНР
Молодежи из Луганской Народной Республики стала доступна «Пушкинская карта». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Сейчас в проекте задействован пока только кинотеатр "Русь" в Луганске. Но список культурных мест на территории республики, которые можно посетить по карте, будет расширяться», — отмечается в сообщении.
Власти ЛНР напомнили, что «Пушкинскую карту» могут оформить россияне в возрасте от 14 до 22 лет, ее номинал — 5000 рублей, и карта действительна на всей территории России.
Ранее президент Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта» и поручил кабмину подготовить дополнительные предложения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru