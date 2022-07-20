В театре «Ленком» опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что информация о госпитализации Народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствуют действительности, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, «ничего близкого даже нет».

«Никакой реанимации... Инна Михайловна «чувствует себя отлично», - подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Чурикова попала в реанимацию, якобы после неудачного падения медики диагностировали у неё перелом рёбер, грудины и подвздошной кости.

Ранее Чурикова рассказала, что её стало подводить зрение, из-за чего она в 2019 году упала со сцены во время спектакля, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БольницаАктрисаНародный Артист
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