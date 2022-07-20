В театре «Ленком» опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что информация о госпитализации Народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствуют действительности, сообщает «Интерфакс».
По его словам, «ничего близкого даже нет».
«Никакой реанимации... Инна Михайловна «чувствует себя отлично», - подчеркнул он.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Чурикова попала в реанимацию, якобы после неудачного падения медики диагностировали у неё перелом рёбер, грудины и подвздошной кости.
Ранее Чурикова рассказала, что её стало подводить зрение, из-за чего она в 2019 году упала со сцены во время спектакля, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Белгородский губернатор заявил о погибшем в результате обстрела со стороны Украины
- «Одна химия». Путин раскритиковал напитки Coca-Cola
- Путин объяснил, что кашляет из-за кондиционеров
- В театре «Ленком» опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой
- СМИ: беспилотники Украины атаковали Запорожскую АЭС
- Суд прекратил дело блогера Юрия Хованского
- Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха
- Песков: Отказ Карлсена от матча за шахматную корону был ожидаем
- В КПРФ заявили, что через 100 лет в России будет жить советский народ
- «Росатом» приступил к строительству АЭС в Египте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru