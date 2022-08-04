«Провокация, эмоции и шок»: Кинокритик назвал формулу успеха «Джокера»

«Невозможно предсказать успех или неуспех фильма за год до его выхода на экран. Если он будет столь же талантливый, что и первый, то, возможно, будет. Это очень ярко сделанная картина с блистательными актерскими работами, очень жесткая, провокационная, задевающая самые глубинные струны в человеке. Режиссер сознательно идет на провокацию. Второй план, подтекст, который постоянно там присутствует, аллюзии по отношению к нынешней действительности, жесткая критика современного общества. Надеюсь, второй фильм сохранит все то хорошее, что было в первом», - сказал кинокритик.

По словам Шнейдерова, персонаж Хоакина Феникса, выйдя далеко за рамки героя комиксов, стал неоднозначным и человечным.

«Феникс играл другого Джокера, он не сыграл образ абсолютного зла. Образ у него получился неоднозначный и в этом его огромный плюс. Джокер обычно плохой персонаж. А здесь он вышел за рамки героя комиксов и стал человечнее. Мне это напомнило работу Кристиана Бейла в трилогии о Бэтмене. Там он тоже уже не герой комикса, а человек и рассказывается человеческая история о Бэтмене. Это для меня было ценно», - отметил собеседник НСН.

Сцены жестокости в фильме Шнейдеров объясняет желанием растормошить зрителя.

«Этот тренд придумал еще в 1950-е годы Антонен Арто, который говорил, что современное буржуазное общество слишком комфортно, сыто, спокойно и его только действием сравнимым с физической болью можно вывести из этого благополучного и скучного состояния. Думаю, что они [создатели «Джокера»] сознательно идут на шокирование зрителя для того, чтобы вызвать эмоции. Чтобы человек не просто отсидел в кинотеатре, а что-то почувствовал», - считает критик.



Напомним, первая часть «Джокера» собрала в мировом прокате более $1 млрд. Лента стала третьей по счету среди картин не от Disney или Universal, вышедших после 2014 года, и собравших миллиард долларов меньше чем за год.

