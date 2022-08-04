«Провокация, эмоции и шок»: Кинокритик назвал формулу успеха «Джокера»
Кинокритик Шнейдеров в эфире НСН объяснил кассовый успех «Джокера», а также зачем режиссер Тодд Филлипс и в сиквеле не намерен избегать сцен насилия и жестокости.
Жесткая критика современного общества, сознательная жестокость и неоднозначная трактовка героя комиксов способны принести успех фильму «Джокер: Безумие на двоих», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Спустя пять лет после выхода картины «Джокер» в октябре 2024 года ожидается премьера сиквела под названием «Джокер: Безумие на двоих» с тем же Хоакином Фениксом в главной роли. The Hollywood Reporter пишет, что в этот раз Тодд Филлипс снимает мюзикл, многие из его событий будут разворачиваться в психиатрической больнице Аркхэм. Как стало известно журналу, фильм обещает быть особо жестоким — со сценами обезглавливания и изнасилования. Одну из ролей может исполнить певица Леди Гага.
«Невозможно предсказать успех или неуспех фильма за год до его выхода на экран. Если он будет столь же талантливый, что и первый, то, возможно, будет. Это очень ярко сделанная картина с блистательными актерскими работами, очень жесткая, провокационная, задевающая самые глубинные струны в человеке. Режиссер сознательно идет на провокацию. Второй план, подтекст, который постоянно там присутствует, аллюзии по отношению к нынешней действительности, жесткая критика современного общества. Надеюсь, второй фильм сохранит все то хорошее, что было в первом», - сказал кинокритик.
По словам Шнейдерова, персонаж Хоакина Феникса, выйдя далеко за рамки героя комиксов, стал неоднозначным и человечным.
«Феникс играл другого Джокера, он не сыграл образ абсолютного зла. Образ у него получился неоднозначный и в этом его огромный плюс. Джокер обычно плохой персонаж. А здесь он вышел за рамки героя комиксов и стал человечнее. Мне это напомнило работу Кристиана Бейла в трилогии о Бэтмене. Там он тоже уже не герой комикса, а человек и рассказывается человеческая история о Бэтмене. Это для меня было ценно», - отметил собеседник НСН.
Сцены жестокости в фильме Шнейдеров объясняет желанием растормошить зрителя.
«Этот тренд придумал еще в 1950-е годы Антонен Арто, который говорил, что современное буржуазное общество слишком комфортно, сыто, спокойно и его только действием сравнимым с физической болью можно вывести из этого благополучного и скучного состояния. Думаю, что они [создатели «Джокера»] сознательно идут на шокирование зрителя для того, чтобы вызвать эмоции. Чтобы человек не просто отсидел в кинотеатре, а что-то почувствовал», - считает критик.
Напомним, первая часть «Джокера» собрала в мировом прокате более $1 млрд. Лента стала третьей по счету среди картин не от Disney или Universal, вышедших после 2014 года, и собравших миллиард долларов меньше чем за год.
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