Продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом выйдет в 2024 году

Лента выйдет на экраны кинотеатров осенью 2024 года. Продолжение будет снято в жанре мюзикла. Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съемки стартуют в декабре 2022 года.

Участие в проекте будет принимать певица Леди Гага. Не исключено, что она предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн.

Напомним, из-за разного видения на актера в роли Бэтмена режиссер Даррен Аронофски не смог снять для Warner Bros. одноименный фильм. Его желание пригласить на главную роль Хоакина Феникса руководство кинокомпании не поддержало.

