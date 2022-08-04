Продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом выйдет в 2024 году
Киностудия Warner Bros. снимет сиквел картины «Джокер» с участием Хоакина Феникса в главной роли, сообщает телеканал «360».
Лента выйдет на экраны кинотеатров осенью 2024 года. Продолжение будет снято в жанре мюзикла. Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съемки стартуют в декабре 2022 года.
Участие в проекте будет принимать певица Леди Гага. Не исключено, что она предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн.
Напомним, из-за разного видения на актера в роли Бэтмена режиссер Даррен Аронофски не смог снять для Warner Bros. одноименный фильм. Его желание пригласить на главную роль Хоакина Феникса руководство кинокомпании не поддержало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- Продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом выйдет в 2024 году
- СМИ: к ШОС захотели присоединиться ОАЭ и еще девять стран
- Администрация США тайно готовилась к визиту Пелоси на Тайвань
- СМИ: РФ обходит нефтяные санкции через Египет
- Американский Сенат одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
- МИД РФ: действия России не наносят ущерба безопасности АЭС на Украине
- Ozon рассылает уведомления клиентам о задержке доставок из-за пожара
- СМИ: США захотели вернуться к переговорам по замене ДСНВ
- В США потребовали выпороть Зеленского за его заявление о России
- В Ozon не подтвердили пропажу сотрудников при пожаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru