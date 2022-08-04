Продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом выйдет в 2024 году

Киностудия Warner Bros. снимет сиквел картины «Джокер» с участием Хоакина Феникса в главной роли, сообщает телеканал «360».

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Лента выйдет на экраны кинотеатров осенью 2024 года. Продолжение будет снято в жанре мюзикла. Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съемки стартуют в декабре 2022 года.

Участие в проекте будет принимать певица Леди Гага. Не исключено, что она предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн.

Напомним, из-за разного видения на актера в роли Бэтмена режиссер Даррен Аронофски не смог снять для Warner Bros. одноименный фильм. Его желание пригласить на главную роль Хоакина Феникса руководство кинокомпании не поддержало.

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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
ТЕГИ:ГолливудКино
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