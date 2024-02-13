Памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону

Памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому открыли во вторник, 13 февраля в Ростове-на-Дону. Автором скульптуры стал Андрей Поляничко. Монумент установили на Пушкинской улице областного центра – популярном месте для прогулок.

В церемонии открытия памятника приняли участие вдова и сын Жванецкого, губернатор Ростовской области Василий Голубев, музыкант Евгений Маргулис и помощник президента России Игорь Левитин.

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Голубев отметил, что сатирик любил приезжать на гастроли в южный город, и всегда подчёркивал, что в Ростове «особая публика». Друг Жванецкого, экс-участник группы «Машина времени» Евгений Маргулис рассказал, что Михаил Михайлович очень любил донскую столицу, и последние несколько лет читал новые произведения именно здесь.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе — писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр; Народный артист России и Украины. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он умер 6 ноября 2020 года в Москве в возрасте 86 лет.

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Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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