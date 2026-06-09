В российский регионах очень много сильных театров, в которых работают «моднейшие режиссеры», заявил в интервью НСН художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев.

С 9 по 15 июня пройдут так называемые «обменные гастроли» Театра на Таганке и Псковского академического театра драмы имени Пушкина, который представит в столице пять постановок. Месхиев объяснил, почему региональные театры «рулят».