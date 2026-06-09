«Провинция рулит!»: Дмитрий Месхиев раскрыл секреты театрального «обмена» Пскова и Таганки
Столичные театры задают тон, однако в регионах хороших театров больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге вместе взятых, сказал в эфире НСН Дмитрий Месхиев.
В российский регионах очень много сильных театров, в которых работают «моднейшие режиссеры», заявил в интервью НСН художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев.
С 9 по 15 июня пройдут так называемые «обменные гастроли» Театра на Таганке и Псковского академического театра драмы имени Пушкина, который представит в столице пять постановок. Месхиев объяснил, почему региональные театры «рулят».
«Обменные гастроли - это всегда договоренности двух театров. Мы созвонились с руководителем Театра на Таганке и договорились, я даже не помню, кто был инициатором. Здесь нет никаких противоречий. Провинциальные театры сегодня рулят современным театром. В регионах сейчас сильных театров значительно больше, чем в Москве и Петербурге вместе взятых, там делается очень много интересных спектаклей, и это тенденция не одного года. Есть целые театральные города в нашей стране, где есть несколько хороших театров, поэтому заблуждение считать, что театральная Москва невероятно продвинутая, а провинция где-то на периферии. Это совсем не так», - отметил режиссер.
По его словам, на спектакли в Псков порой приезжает «десант» из двух столиц.
«Люди, которые интересуются театром, прекрасно знают, что в провинциальных городах очень много хороших театров. Например, к нам в театр в Псков специально ездят на спектакли из Санкт-Петербурга и Москвы, иногда «десантом» по 10-12 человек. Мы ведем статистику, которая показывает, что на наших спектаклях в зале бывает до 40-50% зрителей, приехавших из других городов. В регионах есть десятки театров, которые чрезвычайно интересны. Много хороших театральных режиссеров живут и работают в провинции. Самые моднейшие режиссеры нынешнего времени являются работниками некоторых провинциальных театров. Это кино у нас в стране - индустрия одного города, а театр как раз нет. При этом задает тон все равно столица, это очевидно. Провинциальные театры тон не задают, они просто очень хорошие», - заключил собеседник НСН.
Известный театральный режиссер Нина Чусова ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» развеяла миф о «провинциальных театрах».
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