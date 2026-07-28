Песков: США не отказывались от урегулирования на Украине

По его словам, у в настоящее время у США есть гораздо более приоритетные проблемы, которые необходимо решать.

Представитель Кремля отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по Украине «продолжаются и продолжали осуществляться», добавив, что с американской стороны не поступал запрос о телефонном разговоре глав государств.

Ранее Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».