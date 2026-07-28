Песков: США не отказывались от урегулирования на Украине
Вашингтон не отказался от участия в процессе урегулирования на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у в настоящее время у США есть гораздо более приоритетные проблемы, которые необходимо решать.
Представитель Кремля отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по Украине «продолжаются и продолжали осуществляться», добавив, что с американской стороны не поступал запрос о телефонном разговоре глав государств.
Ранее Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков заявил, что никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось
- Песков: США не отказывались от урегулирования на Украине
- Песков заявил о необходимости уничтожения угрозы со стороны киевского режима
- Мизерные цифры: Автомобилисты высмеяли высокий спрос на электрокары
- Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу
- Польша заявила об отсутствии территориальных претензий к Украине
- Под дудку Трампа? Разоружение ХАМАС для мира с Израилем назвали фейковым
- В Видном десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
- Россиянам рассказали, что необходимо сделать при продаже гаджетов
- Пакет подписок: Рынок онлайн-кинотеатров сравнили с кабельным ТВ