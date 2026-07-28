Песков: США не отказывались от урегулирования на Украине

Вашингтон не отказался от участия в процессе урегулирования на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле высказались о возможном «воздушном перемирии» с Украиной

По его словам, у в настоящее время у США есть гораздо более приоритетные проблемы, которые необходимо решать.

Представитель Кремля отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по Украине «продолжаются и продолжали осуществляться», добавив, что с американской стороны не поступал запрос о телефонном разговоре глав государств.

Ранее Песков заявил, что Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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