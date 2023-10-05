«Протухшая новость»: «Ночные снайперы» ответили на призывы отменить концерт в Сургуте
Концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих заявила, что выступление коллектива в Сургуте 23 октября состоится. По ее словам, сообщения о требовании жителей ХМАО отменить концерт — «протухшая новость».
Рерих сообщила NEWS.ru, что на шоу Дианы Арбениной аншлаги, что говорит о невозможности обмануть российского слушателя фейками. Представитель «Ночных снайперов» отметила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране – этим все сказано».
Ранее в ХМАО потребовали отменить концерт Арбениной из-за того, что она выступает против военной операции на Украине. Накануне в полицию с таким требованием обратился житель Сургута.
Ранее в России было отменено несколько концертов «Ночных снайперов», в том числе в Ростове, Казани, Перми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru