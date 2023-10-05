«Протухшая новость»: «Ночные снайперы» ответили на призывы отменить концерт в Сургуте

Ранее в ХМАО потребовали отменить концерт Арбениной из-за того, что она выступает против военной операции на Украине. Накануне в полицию с таким требованием обратился житель Сургута.

Ранее в России было отменено несколько концертов «Ночных снайперов», в том числе в Ростове, Казани, Перми.

