«Протухшая новость»: «Ночные снайперы» ответили на призывы отменить концерт в Сургуте

Концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих заявила, что выступление коллектива в Сургуте 23 октября состоится. По ее словам, сообщения о требовании жителей ХМАО отменить концерт — «протухшая новость».

Рерих сообщила NEWS.ru, что на шоу Дианы Арбениной аншлаги, что говорит о невозможности обмануть российского слушателя фейками. Представитель «Ночных снайперов» отметила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране – этим все сказано».

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Ранее в ХМАО потребовали отменить концерт Арбениной из-за того, что она выступает против военной операции на Украине. Накануне в полицию с таким требованием обратился житель Сургута.

Ранее в России было отменено несколько концертов «Ночных снайперов», в том числе в Ростове, Казани, Перми.

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ФОТО: Пресс-служба Дианы Арбениной | Автор фото - Марина Васюсина
ТЕГИ:КонцертХМАОНочные Снайперы

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