Лидер группы «Чайф» Шахрин заступился за Диану Арбенину

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поддержал солистку «Ночных снайперов» Арбенину, концерты которой отменяли в нескольких городах России.

Ранее депутаты призывали отменить запланированные концерты артистки в нескольких городах России. В ряде случаев это удалось.

«Я за Диану Арбенину готов заступиться. То, что она в 2014 году извинялась перед украинскими слушателями, что отказывалась ехать на Украину из-за политической ситуации – ну, не разобралась, ничего криминального не сказала. Сейчас она говорит, что не собирается из России никуда уезжать, никаких антивоенных постов я не видел. А то что она тревожится – это нормальный инстинкт матери двоих детей, это понять можно», — сказал рок-музыкант.



Ранее Шахрин высказывался по поводу признанных в России иноагентами Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. Он удивился тому, что они резко стали либералами, хотя раньше тесно дружили с властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

