Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

Создатели сериала назвали невозможным работу над новым сезоном в условиях забастовки.

Они выразили надежду, что сценаристы и студии достигнут справедливого соглашения. Об этом Дафферы написали в Twitter (заблокированная в РФ социальная сеть).

Сериал «Очень странные дела» стартовал на площадке сервиса Netflix в 2016 году. Ожидается, что пятый сезон станет последним.

Netflix представила тизер шестого сезона научно-фантастического сериала «Черное зеркало». Премьера состоится в июне 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

