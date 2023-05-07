Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов
Работа над новым сезоном американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела» приостановлена из-за забастовки сценаристов, заявили авторы проекта братья Мэтт и Росс Дафферы.
Создатели сериала назвали невозможным работу над новым сезоном в условиях забастовки.
Они выразили надежду, что сценаристы и студии достигнут справедливого соглашения. Об этом Дафферы написали в Twitter (заблокированная в РФ социальная сеть).
Сериал «Очень странные дела» стартовал на площадке сервиса Netflix в 2016 году. Ожидается, что пятый сезон станет последним.
Netflix представила тизер шестого сезона научно-фантастического сериала «Черное зеркало». Премьера состоится в июне 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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