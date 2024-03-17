Прощание с Ширвиндтом состоится в Театре сатиры 18 марта

Народный артист РСФСР скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash.



«Церемония пройдет в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры», – заявил Ширвиндт-младший.

Ранее в возрасте 93 лет умерла народная артистка СССР, оперная певица Ламара Чкония. Об этом в своих социальных сетях сообщила ее дочь.



