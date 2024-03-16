Адвокат Шель заявил, что наследство Ширвиндта достанется его жене и сыну

По данным издания Teleprogramma.pro, артист был женат один раз, и до почтенного возраста прожил с супругой Натальей. У них с Натальей есть один сын Александр. Кроме того, у покойного Ширвиндта уже есть и внуки, и правнуки. Семья актера проживала в высотке на Котельнической набережной с 1965 года.

Так, сын Александр и супруга Наталья унаследуют по 50% имущества.

Народный артист России скончался накануне в возрасте 89 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

