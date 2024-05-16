Прощание с Сергеем Андриякой пройдет в Академии акварели 17 мая

Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой пройдет в Академии акварели и изящных искусств художника 17 мая. Об этом рассказала дочь художника Елизавета.

В академии Репина не могут представить, что будет со школой Андрияки после его смерти

По ее словам, церемония пройдет с 10:00 до 19:00, а официальная часть начнется в 12:00, передает РБК.

Российский живописец, народный художник РФ и педагог Сергей Андрияка скончался сегодня в возрасте 65 лет. Он страдал онкологическим заболеванием.

Работы Андрияки и его учеников висят в Кремле. Во время инаугурации президент России Владимир Путин задержался возле одной из них.

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
ТЕГИ:Художники

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