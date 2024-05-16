Прощание с Сергеем Андриякой пройдет в Академии акварели 17 мая

По ее словам, церемония пройдет с 10:00 до 19:00, а официальная часть начнется в 12:00, передает РБК.

Российский живописец, народный художник РФ и педагог Сергей Андрияка скончался сегодня в возрасте 65 лет. Он страдал онкологическим заболеванием.

Работы Андрияки и его учеников висят в Кремле. Во время инаугурации президент России Владимир Путин задержался возле одной из них.

