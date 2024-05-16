Прощание с Сергеем Андриякой пройдет в Академии акварели 17 мая
16 мая 202413:15
Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой пройдет в Академии акварели и изящных искусств художника 17 мая. Об этом рассказала дочь художника Елизавета.
По ее словам, церемония пройдет с 10:00 до 19:00, а официальная часть начнется в 12:00, передает РБК.
Российский живописец, народный художник РФ и педагог Сергей Андрияка скончался сегодня в возрасте 65 лет. Он страдал онкологическим заболеванием.
Работы Андрияки и его учеников висят в Кремле. Во время инаугурации президент России Владимир Путин задержался возле одной из них.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru